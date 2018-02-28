Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, hükümetin birbirinden farklı başlıklarda vatandaşın yaşamını kolaylaştıracak düzenlemelere imza atmayı sürdürdüğünü söyledi.

Milletvekili Ercoşkun, kamuya olan borçlarını ödeyemeyen esnaf, çiftçi ve şirket sahiplerine af imkanı tanındığını belirterek, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarını 5 yıla kadar taksitlendirmelerini öngören karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Zora düşen mükellefler 1 Ocak 2018'den itibaren devlete olan vergi, sigorta, ceza ve benzeri tüm borçlarınının yeniden yapılandırılıp 5 yıl vadeye kadar taksitlendirilmesini isteyebilecek. Yapılandırma, çok zor duruma düşen mükelleflerin 1 Ocak 2018'den itibaren kamuya oluşmuş, hatta bundan sonra oluşabilecek tüm kamu alacaklarını kapsıyor. Böylece karar sayesinde bundan sonra af yasaları çıkarmaya gerek kalmayacak. Bugün iyi durumda olan; ancak ileride zora düşen esnaf, çiftçi, serbest meslek erbabı ya da şirketler zora düştükleri gün borç yapılandırması talebinde bulunabilecek. Düzenleme ile yapılandırmalar otomatiğe bağlanacak ve önümüzdeki seçimlerde de uygulanacak."

KAMU BORÇLARI DÜŞÜK FAİZLE ERTELENECEK

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının öne çıkan bir başka bölümünde, mükelleflerin düşük tecil faizi oranları ile kamu borçlarını tecil etmelerinin mümkün olacağını söyledi. Düzenlemenin vergiye uyumu da arttıracağına dikkat çeken Ercoşkun, "Hükümetimiz, zor durumdaki mükelleflere kamu borçlarını düşük faizle erteleme imkanı getirerek kolaylık sağlamaktadır. Diğer taraftan, bu durum bir anlamda otomatik vergi affıdır" dedi.

BORÇLU BAĞ-KURLULARIN KREDİ İMKANIYLA EMEKLİLİK HAKKI KAZANMASI SAĞLANDI

Milletvekili Ercoşkun, ayrıca, borçları nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'luları sevindirecek önemli bir açıklamada bulundu. Emekli olamayan Bağ-Kur'luların kredi imkanıyla emeklilik hakkı kazanmalarını sağlayacak uygulamanın hayata geçtiğini belirten Milletvekili Ercoşkun, "Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, borcu olan Bağ-Kur'luların emekliliğine imkan sağlamak üzere kredi işbirliği gerçekleştirdi. Borcu nedeniyle emeklilik hakkı kazanamayan Bağ-Kur’lular Ziraat Bankası’ndan kredi kullanmak suretiyle borçlarını ödeyerek emekli olabilecekler. Uygulamada, bankadan 48 ay vade ile kredi kullanan sigortalılar bu sayede sigorta prim borcunu ödeyerek emekli olabilecek ve emekli aylığına bağlanacak. Sigortalıların kredi ödemeleri ise, bağlanan emekli aylığından Ziraat Bankası tarafından taksitler halinde tahsil edilecek" ifadelerini kullandı.