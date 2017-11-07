Haber: Gönül Olutürk

Emlak vergilerine uygulanan fahiş orandaki zamlar nedeniyle vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler üzerine hükümet düğmeye bastı. Hükümet, Meclis’te kabul edilen Bazı Vergi Kanunları ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşmelerinde gündeme almaya hazırlanıyor.

AK Parti Milletvekili Ali Ercoşkun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni yıl öncesi zam beklentisi duyulan emlak vergilerini Meclis’in yasal düzenleme ile frenleyeceğini ve bu sayede emlak vergisi esas birim değerlerin, bir önceki dönemde belirlenen birim değerlerinin yüzde 50’sini geçemeyeceğini açıkladı.

“EMLAK VERGİSİ ZAMMINDA BELEDİYELERE TAVAN ORAN KISITLAMASI GETİRİLİYOR”

Milletvekili Ercoşkun, fahiş oranlardaki zam uygulamalarına son verecek, vatandaşların emlak vergisi yükünü hafifletecek düzenleme hakkında şöyle konuştu; “Belediyelerin emlak vergisi değerlerinde yaptıkları aşırı artışları önlemek üzere tavan fiyat getiren yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde Meclis’te görüşeceğiz.2017 yılında bütün belediyeler arsa ve arazilerin emlak vergisine esas değerlerini belediye komisyonları vasıtasıyla yeniden belirlemiştir. Belirlenen bu değerler 2018 yılında vatandaşın ödeyeceği emlak vergisinin hesabında kullanılacaktır. Aşırı yüksek belirlenen değerlerin önüne geçmek için 2017 yılında arsa veya arazi değeri neyse 2018 yılı için yapılacak değer artışı, bu değerin yüzde 50’sini geçemeyecek şekilde düzenleme yapılacaktır. Allah’ın izniyle bu yasal düzenleme çalışmamızla, vatandaşımızın emlak vergisi yükünü hafifleteceğiz” dedi.