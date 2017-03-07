Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara özel bir kutlama mesajı yayımladı. Ercoşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi: "İnsanlık tarihi boyunca büyük fedakarlıklar yapan, ülke tarihimiz süresince kanını, canını, emeğini ve evladını memleketin kurtuluşuna ve bağımsızlığına adayan kadınlar, her şartta baş tacı edilmeli ve hakettikleri saygıyı görmelidirler.

İnsanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in 'Cennet annelerin ayakları altındadır' mealindeki Hadis-i Şerif'i ile de insanlığa apaçık bildirdiği üzere, evlatların annelerine karşı göstermeleri gereken saygıya işaret edilmektedir. Bu manada, annelerimiz olarak gördüğümüz şehit annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerin saygıyla mübarek ellerinden öpüyor, inancımız gereği sadece bir gün değil, her daim baş tacı edilmesi ve hakettikleri saygıyı görmelerini arzuladığımız tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kalkınmış ve gelişmiş bir toplum olma idealinin bilinciyle yarınlara omuz omuza birliktelikle ulaşma arzusunda olduğumuz kadınlara saygı ve şükranlarımı sunuyorum."