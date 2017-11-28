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28 Kasım 2017 Salı
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    • Ercoşkun’dan Karacasu için müjdeli haber

    Bolu AK Parti Milletvekili Ercoşkun, Karacasu için önemli bir gelişmenin haberini vererek beldede doğalgaz ana hat döşeme çalışmalarının başladığını söyledi.

    28 Kasım 2017 Salı 09:42
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    Ercoşkun’dan Karacasu için müjdeli haber
    Haber: BMA
    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, “Karacasu’da doğalgaz ana hat döşeme çalışmaları başladı. Doğalgazın kullanıma geçişiyle yaşam konforu artacak. Karacasu Beldemizde yaşayan vatandaşlarımıza bu hizmetin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.
    “Karacasu hak ettiği hizmetlere sahip oluyor”
    Milletvekili Ercoşkun konuya ilişkin açıklamasında şöyle konuştu: “Karacasu hak ettiği hizmetleri bir bir almaya devam ediyor. Doğalgaz hizmetlerimizden sadece biriydi. Diğer taraftan hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Beldemizde turizm açısından da yapımı gerçekleşecek olan büyük otellerin temelleri bir bir atılmaya başlandı. Doğalgazın dağıtım çalışmaları sonrası üst yapı da gerekli adımları hep birlikte atacağız. Bu başarı ekip çalışmasıyla ortaya kondu. Bu ekip çalışmasına katkı veren, başta belde teşkilatımız olmak üzere, belediye başkanlığımıza, belediye meclisi üyelerimize, il genel meclisi üyelerimize, Başbakanlığımıza ve Cumhurbaşkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Karacasu’ya bu hizmetimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Bu çalışmalarımızla birlikte, başka doğalgaz yatırımlarımız da Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerimizde devam etmekte. Bu sayede bölgemizin önemli bir ihtiyacını da karşılamış olacağız.”
    “2018 yılının ilk aylarından itibaren…”
    Doğalgaz çalışmalarının ayrıntıları hakkında bilgilendirmede bulunan Ercoşkun ayrıca, “Ana hat döşeme çalışmalarında kullanılacak çelik borular beldemizde döşenmeye başladı. Çalışmalar akabinde ev bağlantıları gerçekleştirilecek. Allah’ın izniyle 2018 yılının ilk aylarında beldemizde doğalgaz kullanımına geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, AK, Parti, Milletvekili, Ercoşkun

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