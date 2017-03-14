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Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Paşaköy Mahallesi ve Karacasu beldesi yanı sıra Merkeze bağlı Taşoluk, Hıdırşeyhler, Köprücüler ve Çampınar köylerini ziyaret ederek, Başbakan Binali Yıldırım’ın Bolu mitingine katılan vatandaşlara teşekkür etti, köy konaklarında, kahvehanelerde ve ev ziyaretlerinde bir araya geldiği vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni anlattı. Ercoşkun, ayrıca ziyaret duraklarında bir araya geldiği vatandaşlara, Hollanda'nın Türkiye'ye karşı faşist yaklaşımını da yorumladı.

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak Anayasa değişikliği öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ercoşkun, hafta sonu Tekke Işıklar Köyü’nden startını verdiği ve Yeniçağa ile Dörtdivan ilçelerinde sürdürdüğü ziyaretlerde, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Bolu’da binlerce vatandaşa seslendiği Tercihimiz Evet Mitingi’ne katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Ercoşkun, daha sonra teşekkür turlarını ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni anlatmak üzere, Paşaköy Mahallesi ve Karacasu beldesi yanı sıra Merkeze bağlı Taşoluk, Hıdırşeyhler, Köprücüler ve Çampınar köylerini ziyaret etti.

ERCOŞKUN’DAN SEÇMENE MİTİNG TEŞEKKÜRÜ

Ercoşkun, köy konaklarında, kahvehanelerde ve ev ziyaretlerinde bir araya geldiği vatandaşlara yönelik teşekkür konuşmalarında, “Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın Tercihimiz Evet Mitingi’ne katılan, Milli İrade Meydanı’nı hınca hınç doldurarak, bizlere unutamayacağımız anlar yaşatan siz değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Miting alanındaki coşku dolu birliktelik Allah’ın izniyle bizlere 16 Nisan’da sandıktan çıkacak sonucu önceden müjdeledi” dedi.

"MİLLETİMİZ BU KÖPEKLERE DE PABUÇ BIRAKMAZ"

Ercoşkun’un ziyaret duraklarında vatandaşlardan gelen sorular üzerine Hollanda'nın Türkiye'ye karşı faşist yaklaşımını da yorumladı. Ercoşkun, seçmenlere yaşananların perde arkasını yorumladığı açıklamalarında, “15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünün köpeklerini, tankları, topları, helikopterleri, uçakları durduran bu millet, Avrupa’nın saldığı bu köpeklere de pabuç bırakmaz” dedi. Ercoşkun ayrıca, yaşanan süreç karşısında vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Milletvekili Ercoşkun, vatandaşlara 18 maddeden oluşan Anayasa değişikliğini ve değişikliğin beraberinde getireceği Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin siyasete sağlayacağı kazanımları vatandaşlara anlattı. Ercoşkun, şunları söyledi:

MEVCUT SİSTEM SİYASİ TARİHTE İSTİKRARSIZLIKLARA YOL AÇTI

Cumhuriyet tarihimiz boyunca Türkiye'de 65 hükümet kuruldu. Demokrasi tarihimizde ise, AK Parti'nin iktidar dönemleri yanı sıra rahmetli Menderes ve Özal dönemlerini çıkardığımızda, ülkemizde ortalama hükümet süresi 11 ay. Yakın tarihe baktığımızda, Ecevit Başbakan olduğunda yüzde 22 oy aldı. Demirel yüzde 25'le, Erbakan yüzde 22 ile Başbakanlık koltuğuna oturdular. Ama bu hükümetler uzun süreli olmadı. Neden? Çünkü aldıkları oy oranı itibariyle zayıf oluyorlardı. Mevcut sistemin bu yönüyle bir istikrarsızlığa yol açtığı aşikar.

YENİ SİSTEMDE GÖREV SÜRESİ İKİ DÖNEMLE SINIRLI

Cumhurbaşkanlığı Sistemi, siyasette yeniliği de beraberinde getirecek. Sistemde 5'er yıldan oluşan iki dönem sınırlaması var. AK Parti bunu parti tüzüğünde koyduğu 3 dönem şartıyla gerçekleştirmişti. Artık bu yenilik yaklaşımı ülke yönetiminde de uygulanacak. Yani Cumhurbaşkanı seçilen bir kişi, en fazla iki dönem görev yapabilecek. Üçüncü dönem görev imkanı istese de olmayacak. Dolayısıyla siyaset kendi içinde yenilenecek.

BAŞBAKANLIK KALDIRILACAK, CUMHURBAŞKANINI SADECE HALK SEÇECEK

Cumhurbaşkanını 5 yıllığına doğrudan halk seçecek. Cumhurbaşkanı'na yargı yolu açık olacak. Cumhurbaşkanı yardımcılar ve Bakanları Cumhurbaşkanı atayacak.

Hem Cumhurbaşkanı, hem TBMM seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Sıkıyönetim ve askeri mahkemeler kaldırılacak. HSK üyelerini TBMM ve Cumhurbaşkanı kıdemli hakim savcılar arasından seçecek. Bütçeyi Cumhurbaşkanı belirleyip, Meclis'in onayına sunacak. Başbakanlık kaldırılacak.

CUMHURİYET REJİMİNDEN KESİNLİKLE TAVİZ VERİLMEYECEK

Cumhurbaşkanlığı Sistemi bir hükümet sistemidir. Dolayısı ile yapılmak istenen sadece bir hükümet sistemi değişikliğidir. Türkiye'nin rejimi 1923'ten beri Demokratik Cumhuriyet'tir ve öyle de kalacaktır. Hayata geçirilmek istenen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'dir, bir başka deyişle de Güçlü Cumhurbaşkanlığı Sistemi'dir. Cumhuriyet ve Cumhuriyeti'in kazanımları noktasında hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın."

CUMHURBAŞKANINA YARGI YOLU AÇIK OLACAK

Sistem değişikliği sonrası Cumhurbaşkanı yargı boyutunda bir güç elde etmeyecek. Hatta yargı güvenilirliğini artırmak noktasında değişiklikle atılan adımlardan biri de, Cumhurbaşkanının yargılanabilmesine imkan tanımaktır. Yani Cumhurbaşkanına da yargı yolu açık olacak. Meclis, üye tam sayısının 5'te 3'ünün (360) gizli oyuyla Cumhurbaşkanına soruşturma açılmasına karar verebilecek. Yine Meclis, üye tam sayısının 3'te 2'sinin (401) gizli oyuyla Cumhurbaşkanı hakkında Yüce Divan'a sevk kararı alabilecek.”

MECLİS'İN YETKİSİ VE ETKİSİ DAHA DA GÜÇLÜ HALE GELECEK

Ercoşkun, açıklamalarında ayrıca, kamuoyunda yanıtı tartışılan, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Meclis'in etkisi ve yetkisi azalacak mı?" şeklindeki soruya yanıt verdi. Ercoşkun, "Önemle belirtmeliyim ki, Anayasa değişikliği ile hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Sistemi endişelerin aksine Meclis'i daha da güçlü hale getiriyor. Yeni sistemde Bakanlar Kurulu Meclis dışından oluşturulacağı için veya bakan olacak bir milletvekilinin milletvekilliği düşeceği için yürütmenin, yasama üzerindeki etkisi bitecek ve milletvekilleri daha güçlü ve etkin hale gelecek. Yasa çıkarma ve kaldırma yetkisi yine TBMM'de olacak" ifadelerini kullandı.