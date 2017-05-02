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02 Mayıs 2017 Salı
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    • Ercoşkun'dan Memur-Sen'e teşekkür ziyareti

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anayasa değişikliği halk oylamasının ardından teşekkür ziyaretlerini Memur-Sen Bolu Şube Başkanlığı'na yaptığı ziyaret ile sürdürdü.

    02 Mayıs 2017 Salı 12:06
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    Ercoşkun'dan Memur-Sen'e teşekkür ziyareti

    Haber: BMA

    16 Nisan'da yapılan Anayasa değişikliği referandumu sonrasında başlattığı teşekkür ziyaretlerini Memur-Sen Bolu Şubesi Başkanlığı'na yaptığı ziyaretle sürdüren Milletvekili Ercoşkun, Şube Başkanı Ahmet Koçak, diğer şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve üyeler ile bir araya geldi. Ziyarette, Anayasa değişikliği sürecini ve halk oylaması sonuçlarına dair değerlendirmelerini aktaran Ercoşkun, ayrıca, Memur-Sen'in demokratik sürece sağladığı olumlu katkılara övgü dolu sözlerle dikkat çekti.

     "Bolu tüm ilçelerinden evet çıkan 8 ilden biri"

    Milletvekili Ercoşkun, Anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarına dair yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Dörtdivan ilçemiz yüzde 90 üzerinde Evet oy oranıyla Bolu birincisi oldu. Tüm ilçelerimizde Evet yüzde 50'nin üzerinde. Bu yönüyle Bolu olarak Türkiye'deki 8 ilden biriyiz. Baktığımız zaman 1 Kasım seçimlerine göre aldığımız neticede çok az bir düşüş görünüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle kıyasladığımızda 4 puanlık bir düşüş var. Ama her seçimin kendine göre bir gerçekleri var. Her seçimde yaşanan ortam çok farklı. İlçelerdeki neticelerde farklılıklar arz ediyor. Bugüne dek seçimlerde Gerede birinci olurdu, bu seçimde Dörtdivan oldu. Öteki taraftan baktığımızda, ilçe ve köy oranlarında ciddi manada artış var. Fakat ciddi düşüş olan yer de var. Ortalamaya baktığımızda yüzde 62, özellikle batı illerinden biri olan Bolu'da bu netice fena bir netice değil. Bu da hep beraber ortaya koyulan bir netice. Bir taraftan teşkilat çalışmaları, diğer taraftan sivil toplum kuruluşlarının duruş sergilemesi, destek ortaya koyması önemli idi.

     Memur-Sen'e özel teşekkür

    Memur-Sen de doğru bildiği her konuda duruş ortaya koyan, taraf olan bir sivil toplum kuruluşu. Bu manada hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin anlatılması noktasındaki desteklerinden  hem de seçim günü sandık başında görev yapan üyeleri dolayısıyla, başta Ahmet Koçak olmak üzere tüm başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine ve Memur-Sen üyelerine teşekkür ediyorum.”

     “16 Nisan değerlendirmelerimizi yapacağız"

    Milletvekili Ercoşkun, Anayasa değişikliğinin halk oylamasında kabulü ile 2019'da devreye girecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin demokrasiye sağlayacağı kazanımları aktararak, şunları söyledi: "Sorumluluğumuz bir kat daha arttı. AK Parti'nin bir özelliği de sonuçlar üzerinden değerlendirmeler yapmasıdır. 16 Nisan'daki bu netice önemli bir yolun başlangıcı oldu. Ne kadar doğru yolda olduğumuzu da sadece geçtiğimiz hafta yaşananlarda gösteriyor. Biz biliyoruz ki, 2019'da bu sistem devreye girecek. Seçimin ertesi günü resmi sonuçlar açıklandığında, Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunu atayacak ve yola devam edilecek. Zaman kaybı ve tartışmalar söz konusu bile olmayacak."

    "Düşüncelerinin değişeceğini öngörüyorum"

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarında, Anayasa değişikliği sürecini de yorumlayarak, "Süreç içinde doğru olmayan, çirkin şeylerde yaşadık. Bir taraftan 18 maddelik Anayasa değişikliğini anlatmaya çalıştık, diğer taraftan ise, Hayır diyen cephenin sistemin kendilerince olumsuz yönlerini anlatmak yerine yanlış bilgilerle, hiç alakası olmayan şeylerle insanların aklını karıştırmaya çalışan bir çalışma ortaya koyduklarına şahit olduk. 'Evet çıkarsa, muhtarlıklar kapanacak', 'Evet çıkarsa, kahvehaneler kapanacak' söylemlerini hatırlıyoruz. 16 Nisan'da Evet çıktı. Peki, muhtarlıklar, kahvehaneler kapandı mı? Kapanmadı. İşte bu söylemlerin gerçekleşmediğini görünce, Hayır diyen vatandaşlarımızın da daha farklı ve daha doğru düşüncelere sevk olacaklarını öngörüyorum” diye konuştu.

    Koçak, “Doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz”

    Milletvekili Ercoşkun'un ardından konuşan Memur-Sen Şube Başkanı Koçak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederiz Sayın Vekilim, ayaklarınıza sağlık. Arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar. 1 milyon üyemizle sahadaydık. İyinin ve doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah hayırlı olur" diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Anayasa

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