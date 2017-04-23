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23 Nisan 2017 Pazar
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    • Ercoşkun’dan Miraç Kandili mesajı

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Miraç Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak barış, kardeşlik ve huzur temennisinde bulundu.

    23 Nisan 2017 Pazar 12:28
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    Ercoşkun’dan Miraç Kandili mesajı
    Haber: BMA
    Mübarak Miraç Kandili sebebiyle bir mesaj yayınlayan AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, mesajında şu şu ifadeleri kullandı: "Mübarek üç ayların içinde barındırdığı Miraç Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmesini, İslam alemine hayırlar getirmesini ve Cenab-ı Hakk'ın bu mübarek gece yüzü suyu hürmetine sevgi, kardeşlik ve barış duygularımızı kuvvetlendirmesini dilerim. 
    Bu mübarek gecenin, tüm İslam aleminin ve aziz milletimizin birlik, dirlik ve beraberliğine vesile olmasını, insanlığı tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış, kardeşlik ve huzurun almasını, yüce Allah'tan niyaz ederim.
    Peygamber efendimizin Cenab-ı Allah’ın huzuruna kabulünü simgeleyen bu mübarek gece de yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah’tan dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle başta siz Bolulu değerli hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum."

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Miraç

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