Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anayasa değişikliğinin kabul edildiği halk oylamasının hemen ertesi günü başlattığı teşekkür turlarında "mesai arkadaşlarım" diye bahsettiği muhtarları ziyaret etti. Fikret Özen başkanlığındaki Muhtarlar Derneği ve İlhan Çalışkan başkanlığındaki Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Ercoşkun, dernek üyesi köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmada Ercoşkun, şöyle konuştu: “Başta Muhtar Derneği Başkanlarımız Fikret Özen ve İlhan Çalışkan olmak üzere, derneklerimizin değerli üyeleri muhtarlarımızla mesai arkadaşıyız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da derneklerimizde muhtarlarımızla bir aradayız. Her zaman olduğu gibi çayımız, kahvemiz ve hoş sohbet ortamımız hazır. Fakat bu ziyaretimizin ayrı bir önemi var. Milletimizin kaderini etkileyecek önemli bir değişikliği hep beraber oyladık. Milletimiz sandığa giderek en doğru kararı verdi. Bu manada milletimizin takdirinin başımız üzerinde yeri var. Önemli bir başlangıç bizim için. Bu manada gurur duyuyoruz.

"KÖYLERİMİZDEN GELEN BÜYÜK DESTEKTE MUHTARLARIMIZIN KATKISI SÖZ KONUSU"

Referandum neticesinden gereken dersleri çıkaracağız ve önümüzdeki süreci bu dersler doğrultusunda devam ettireceğiz. Ama Bolu'da 3 vatandaşımızın 2'sinin desteğini almak önemli bir başarı. Bu konudaki katkılardan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Ve özellikle de köylerde bu desteğin daha da arttığını görüyoruz. Bunda da siz muhtarlarımızın büyük desteği söz konusu.

"REFERANDUMDA HEPİMİZ KAZANDIK”

Birlik ve beraberliğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Allah kolaylıklar versin cümlemize. İnşallah en güzel hizmetleri vatanımıza, milletimize vereceğiz. Halk oylamasının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu oylama neticesine hepimiz kazandık. Biz milletvekilleri, sizlerde muhtarlar olarak, oy veren ya da vermeyen herkesin temsilcileriyiz ve bunun bilinciyle hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Hepinizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"2017 YATIRIM YILI OLACAK"

Hep birlikte Bolu'ya hizmet ediyoruz. Sorumluluklarımız daha da arttı. Bundan böyle Türkiye'nin önünde çok önemli kat edilmesi gereken bir yol açıldı. Çünkü bu hizmetler devam edecek. Çok daha iyisini yapmak için gayret edeceğiz. 2015-2016 rekorlar kırdığımız bir yatırım yılı olmuştu ama 2017 yılı da en az o kadar çalışma ortaya koyacağımız bir yıl olacak. Hep birlikte inşallah bunu başaracağız. Desteklerinizden dolayı tekrar tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

FİKRET ÖZEN VE İLHAN ÇALIŞKAN'DAN ERCOŞKUN'A TEŞEKKÜR