Özel Haber: Kasım ŞAHİN

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan Olay Gündem Gazetesine yaptığı ziyarette gündeme dair çeşitli açıklamalarda bulunmuş ve yeni kurulan kabine hakkında da fikirlerini beyan etmişti. Özcan’ın yaptığı kabine hakkındaki açıklamalarında Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun hakkında da ilginç bir ironi de yaparak; “Kabine düşük profilli insanlardan oluştu. Bu yüzden Ali beyin Bakan olabileceğinden umutluyduk” açıklamasına Ercoşkun’dan sert bir cevap geldi.

Gazetemizi ziyaret eden Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’a, Özcan tarafından yapılan bu ironiyi sorduğumuzda; “Tanju Özcan’a her şey serbest. Ona her şey serbest. Delidir ne yapsa yeridir derler ya onun bir değişik hali” diye cevap verdi. Milletvekili Özcan’ın, bu söyleme karşılık Ercoşkun’a yönelik nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu.