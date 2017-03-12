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12 Mart 2017 Pazar
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    • Ercoşkun'dan özel teşekkür

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, “Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın Tercihimiz Evet Mitingi’ne ilimizin dört bir yanından katılan, Milli İrade Meydanı’nı hınca hınç doldurarak, bizlere unutamayacağımız anlar yaşatan değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Miting alanındaki coşku dolu birliktelik bizlere 16 Nisan’da sandıktan çıkacak sonucu önceden müjdeledi” dedi. Milletvekili Ercoşkun ayrıca, mitinge katılan Bolululara teşekkür etmek için ziyaret turları başlattığını açıkladı.

    12 Mart 2017 Pazar 10:35
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    Ercoşkun'dan özel teşekkür

    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Bolu’da binlerce vatandaşa seslendiği Tercihimiz Evet Mitingi’ne katılan Bolululara teşekkür etti.

    Milletvekili Ercoşkun, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın katıldığı Tercihimiz Evet Mitingi’ne tüm Bolulu hemşehrilerimiz akın etti. Bolulu hemşehrilerimiz Milli İrade Meydanı'ndaki miting de tarihi bir ana tanıklık etti. Göynük’ten Mudurnu’ya, Taşkesti’den Seben’e, Kıbrıscık’tan Dörtdivan’a, Yeniçağa’dan Gerede’ye, Mengen’den Gökçesu’ya, Karacasu'dan Pazarköy’e kadar Bolu’nun her köşesinden gelen hemşehrilerimiz miting alanını hınca hınç doldurarak bizlere unutamayacağımız anlar yaşattı. Ben tüm Bolulu hemşehrilerimize katılımlarından ve gerek Sayın Başbakanımıza, gerekse de bizlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. 16 Nisan'ın neticesini Bolu mitingiyle Türkiye’ye ve tüm dünyaya şimdiden ilan etmiş olduk."

    "Ecdadımızdan aldığımız güçle bu süreci aşacağız"

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, "Başta Almanya ve Hollanda olmak üzere, diğer dünya ülkelerinin 16 Nisan öncesi tavır ve yaklaşımları bizlerin ne denli doğru yolda olduğumuzu ortaya koyuyor. Ecdadımızdan aldığımız güç ve kudretle bu süreci en iyi şekilde aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

    "Hemşehrilerimin ayağına kadar giderek teşekkür ediyorum"

    Ercoşkun, Başbakan Binali Yıldırım'ın dev Bolu mitingi sonrası, Bolu merkezinin yanı sıra ilçelere ve beldelere giderek vatandaşlara teşekkür ziyaretleri gerçekleştirmeye başladığını bildirdi. Ercoşkun, ziyaretlerinin startını Tekke Işıklar Köyü’nden verdiğini belirterek, "1 Kasım seçimlerinde AK Parti olarak en yüksek oranda oy elde ettiğimiz köy Tekke Işıklar Köyü’nden başlayarak, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerimize teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdik. Miting alanındaki tablo gerçekten vatandaşımızın ayağına kadar gidip, onlara teşekkür etmemizi gerektiriyor. Referandumun ülkemize ve milletimize kazandıracağı neler var, bunları anlatmak da bu ziyaretlerimizdeki yine bir başka görevimiz. Teşkilatımızla beraber bu işi dert edinmiş vatandaşlarımızla birlikte akıllardaki soru işaretlerini gidermek üzere, gece gündüz demeden gayret göstereceğiz. Ve bayram havasında yaşanacak 16 Nisan günü belki de Türkiye'de açılacak o güzel pencereye hep birlikte şahitlik edeceğiz. Tüm hemşehrilerime miting alanında ortaya koydukları heyecandan, coşkudan ve enerjiden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, “Başbakanımız

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