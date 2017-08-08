Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, “İl Özel İdaremiz aracılığıyla sadece Mudurnu İlçemizdeki köy yollarımızda, 1’nci ve 2’nci kat olmak üzere, toplam 62 kilometre mesafede asfaltlama çalışması gerçekleştiriyoruz. 14 köyümüzün içme suyu depolarını yeniliyoruz. 3 köyümüzde ise, isale hattı çalışmaları yapıyoruz” açıklamaları sonrası, bir önemli yatırım müjdesini de Göynük'e verdi.

Barajlar için 24 Milyon TL'lik bütçe

Milletvekili Ercoşkun, Kurban Bayramı öncesi, ilçede tarımsal nüfusun yüzünü güldürecek açıklamalarında, "Göynük İlçemizde Hasanlar-Cemaller ve Dedeler-Yeniköy bölgelerinde iki yeni baraj inşa edeceğiz. 24 milyon TL maliyetli bu baraj yatırımlarımız sayesinde, yaklaşık bin hektar tarımsal araziyi daha sulama imkanına ulaşacağız. Göynük'ün verimli topraklarında ürün çeşitliliği sağlamanın yanı sıra tarımsal gelir rakamlarında da Allah'ın izniyle artış sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Göynük'teki bin hektar araziye adeta hayat verecek

Yatırımların ayrıntıları hakkında konuşan Milletvekili Ercoşkun, "Göynük bölgesinde çok önemli tarımsal yatırım girişimlerimizden biri daha neticelendi. Özellikle Hasanlar ve Cemaller bölgesinin yanı sıra Dedeler ve Yeniköy bölgesinin beklediği sulama amaçlı baraj projesi Devlet Su İşleri tarafından ihale edilmiş durumda. Hasanlar-Cemaller Barajı ortalama 710 hektarın sulanmasını gerçekleştirecek. Dedeler-Yeniköy Barajı'yla da 246 hektar tarımsal arazi sulanacak. Toplam ihale büyüklüğü ise 24 milyon TL civarında. İşin yapımı da 800 gün olarak hedefleniyor. Bu sayede Göynük'ün verimli topraklarının tarımsal amaçlı kullanımı da daha üst bir noktaya yükselecek. Daha farklı ürünler elde edip, tarımsal gelir seviyesinin artmasını hedefliyoruz. Göynük tarımsal arazi açısından geniş topraklara sahip bir ilçemiz. Gökçesaray Barajı'nın tamamlanmasından sonra, bu iki barajımızın devreye girmesi ile o bölgedeki tarımsal üretim daha da artacak. Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'na, AK Parti teşkilatımıza ve muhtarlarımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum. Göynük'e ve Bolu'muza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.