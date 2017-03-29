Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anayasa değişikliği referandumu öncesi çalışmalarını sürdürmek üzere Mengen'e gitti. Çarşı pazar ziyaret duraklarında Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlatan Ercoşkun, ayrıca, anlamlı ve sürpriz bir ziyarete imza attı. İlçeye bağlı Dereköyü'ne giden Ercoşkun, vatani görevini yaptığı Siirt’te meydana gelen saldırıda şehit olan asker Hasan Durmuşoğlu’nun babası İbrahim Durmuşoğlu’nu ve ailesini evlerinde ziyaret etti. 1985 yılında Siirt'te meydana gelen hain saldırıda şehit olan Hasan Durmuşoğlu'nun ailesini Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde ziyaret eden Ercoşkun, acılı aileyi 32 yıl sonra da yalnız bırakmadı.

Ercoşkun, 32 yıldır evlat acısı yaşayan şehit babasının elini öptü ve aileye beraberinde götürdüğü Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı’nı takdim etti. Ercoşkun, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde yaptığı bu anlamlı ziyarette, şehide Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize bir kez daha sabır ve başsağlığı diledi. Ercoşkun, şehit ailesi ile yaptığı baş başa görüşme sonrası, Anayasa değişikliği referandumu çalışmalarını kaldığı yerden sürdürmek üzere köyden ayrıldı.