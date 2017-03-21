Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, ulusal bir televizyon kanalının canlı yayın konuğu olduğu programda Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni ekranlar aracılığıyla vatandaşlara anlattı.

Ercoşkun, programda ekranları başındaki izleyicilerin sosyal medya aracılığıyla ulaştırdıkları sorulara da yanıt verdi. Ercoşkun, "KOBİ'lere sağlanacak 50 Bin TL'ye kadar Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği temininde başvuru sahipleri bankaların engellemeleri ile karşılaşıyor" şeklindeki bir izleyicinin şikayetçi yaklaşımı karşısında, esnaftan yana tavır koydu ve şikayete konu olan bankaları uyardı.

"SORUN YAŞAYAN ESNAF KARDEŞLERİM BANA GELSİN"

Ercoşkun, canlı yayında yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Ben istihdam sağlayan, ekonomiye katkıda bulunan işletmelerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de ekonominin lokomotifi, atılım sağlayacak olan ana kadro bence küçük işletmeler. Az sayıda büyük kuruluşları büyük rakamlarla destekleyeceğimize, 20-30-50 bin TL'lik desteklemelerle çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmemizin gücüne güç katabiliriz. Bu konudaki fikirlerimizi Sayın Başbakanımıza bildirdik. Gerek esnaf ve sanatkarlar kooperatifleri aracılığıyla, gerekse Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla bu desteklemelerin sağlanmasını ortaya koyduk. Bunun yanı sıra Sicil Affı da getirdik. Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği temininde hangi banka olursa olsun, kamu ya da özel banka farketmez, bir kuruş fazla kazanacağım düşüncesiyle benim esnaf kardeşimin üzerine giderse, karşısında beni bulur.”

"GEREKLİ CEZANIN VERİLMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"