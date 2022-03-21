Ercoşkun’dan tartışılacak sözler

Haber: C. Kutay Aykan

Kayseri’de AKP’nin düzenlediği “Teşkilat Akademisi Mahalle Yönetimleri” eğitim programı başladı. AKP Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Ali Ercoşkun, Kadir Has Kongre Merkezi’ndeki programda, seçimlerin Haziran 2023’te yapılacağını söyledi ve seçim sürecine girildikten sonraki çalışmaların çok da bir anlamı olmadığını belirtti.

“BU MUHALEFETE MÜSAADE ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Ercoşkun, asıl çalışmaların bu dönemde yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Çok yıkıcı bir muhalefetle karşı karşıyayız. Vatan, millet, devlet demeden sadece Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden tabiri caizse yıkıcı bir muhalefet ortaya konuyor. Bu muhalefetin ülkeye kattığı hiçbir şey yok. Ne vicdani ne insani ne ahlaki hiçbir değere saygı duymadan yapılan bu muhalefet anlayışı Türkiye’nin bu noktadan daha ileriye gitmesine hizmet etmiyor aslında. Gerek kendi içindeki sıkıntılar gerekse bölgesel meselelerle uğraşan bir Türkiye’de bizim bu muhalefete müsaade etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN’I YENİDEN SEÇMEMİZ LAZIM”

Teşkilat üyelerinin yapması gerekenleri anlatan Ercoşkun, “Öncelikle bugüne kadar bu davada bulunmuş hiçbir arkadaşımızı kaybetmeyeceğiz, böyle bir lüksümüz yok. Sonra da dışarıdan bu sürece kimleri katabiliriz bunun peşinde olacağız. Seçime geldiğimizde de sandıklara sahip çıkarak o gün Türkiye’nin dönüm noktasına yeniden mühür vuracağız. Biz size bir şey öğretmeye gelmedik, sizden bir şeyler öğrenmeye geldik. Eğer bugüne kadar ortaya konulan çalışmaları daha ileriye taşımayacaksak ve 2023 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı seçmeyeceksek o zaman burada niye varız? Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar böylesine bir duruş sergilediyse bu başarıları ortaya koyduysa bir hikaye yazdıysa işte bu hikayeyi sizlerin sayesinde yazdı çünkü bu hikayenin asıl kahramanları sizsiniz. Siz eğer onun arkasında dimdik durmasaydınız emin olun bunların hiçbiri gerçekleşmezdi” dedi.