Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşmelerine Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda devam edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, komisyon toplantısında kanun tasarısındaki üç maddenin sağlıksız olduğunu söyleyerek, "Bu üç madde yandaşa ve vurgunculara peşkeş çekilebilecek imkanlar sağlıyor. Birincisi kıyı, ikincisi zeytin ve üçüncüsü de mera yasası. Kaldırın bu üç maddeyi. Öbürlerinin içinde sanayinin önünü açacak, gelişmesini sağlayacak maddeler var. Alt komisyon oluşturalım, alt komisyon görüşmelerini yapsın. Özellikle önem arz eden yerler var. Buralar tespit edilsin ve farklı uygulama yapılsın" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ise, 'yandaş', 'rant' gibi kelimeleri kullanmanın kanuna katkı sağlamayacağını belirterek, "Biz eğer Sanayi Komisyonunun geçmişteki çalışmalarında olduğu gibi burada görüşlerimizi ifade etmezsek alabileceğimiz yol olmaz. Sahada, üretimin bütün katmanlarıyla Yüksek Öğretim Kurulundan, sanayi-üniversite iş birliğinden, sanayi odalarından, borsalardan, aklınıza gelebilecek tüm katmanlardan gelen talep neticesinde ortaya bir kanun paketi koyuyoruz" ifadelerini kullandı.