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06 Nisan 2017 Perşembe
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    • Ercoşkun’dan yanlış değerlendirmelere karşı sert tepki

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni vatandaşlara anlattığı Seben'de yeni hükümet sistemi hakkındaki sorulara da yanıt verdi.

    06 Nisan 2017 Perşembe 11:37
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    Ercoşkun’dan yanlış değerlendirmelere karşı sert tepki

    Haber: BMA

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, referandum çalışmalarını sürdürdüğü Seben’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni vatandaşlara anlatarak sistem hakkındaki sorulara cevap verdi. Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, "16 Nisan'da millete ihanet eden maşalara, Kandil'den emir alan hainlere ve FETÖ'cü teröristlere cevap vereceğiz" dedi. Ercoşkun, açıklamalarında ayrıca, Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi üzerinden yapılan tartışmalara son noktayı koydu.

    "Sandıktan çıkan cumhurbaşkanına diktatör demek, ona oy veren millete saygısızlıktır"

    Ercoşkun, ziyaret duraklarında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair yanlış değerlendirmeler karşısında, şöyle konuştu: "Bunca yetkiyi tek adama mı vereceğiz, diyorlar. İki belediye başkanı mı var? Bir tane var. İki Cumhurbaşkanı olur mu? Olmaz. Bir tane olur zaten. Diktatör diyorlar ya, darbe ile gelen adam diktatör olur. Tankla, topla, tüfekle gelen adam diktatör olur. Sandıktan çıkan adam diktatör olur mu? Tayyip Bey bir sonraki seçimde, eğer aday olursa ve vatandaşımız oy verirse sandıktan çıkacak. O zaman buna diktatör denilir mi? Denilmez. Sandıktan çıkan adamı kabul etmemek, ona oy veren millete saygısızlık değil mi? 27,5 milyondan fazla seçmenin oyunu alırsa, Cumhurbaşkanı seçilecek kişiye şimdiden tek adam, diktatör demek ona oy veren herkese saygısızlıktır. Kendisine de saygısızlıktır."

    Anayasa değişikliğinde böyle bir madde yok”

    Milletvekili Ercoşkun, yanlış değerlendirmeler ile ilgili açıklamalarının devamında: "Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi üyelerinin hepsini atayacak deniyor. Anayasa değişiklik maddelerin de Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi üyelerini atayacak diye bir şey var mı? Yok. Önceden Cumhurbaşkanı atıyordu. Önceden Abdullah Gül atadı, Ahmet Necdet Sezer atadı. Peki, Ahmet Necdet Sezer atarken iyiydi de, şimdi Recep Tayyip Erdoğan atarken mi kötü? Demirel bunları atarken iyiydi de, şimdi Recep Tayyip Erdoğan atıyor diye mi kötü? Böyle bir şey olur mu?” ifadelerini kullandı.

    “Doğruyu hepimiz görüyoruz, biliyoruz”

    Anayasa değişikliğinin ne kadar yüksek oyla çıkarsa o kadar kuvvetli olacağını belirten Ali Ercoşkun, "Sağlık Mahallesindeki pazarda bir ablamız diyor ki; 'Evet çıkarsa, 2 dairesi olanın 1 dairesini alacaklarmış. Evet çıkarsa, emekli maaşlarını ödeyemeyeceklermiş. Maaşlarına alıkoyulacakmış.' Söyledikleri şeyler bunlar. Bunun dışında bir şey söyleyemiyorlar. Dünyada değişmeyen tek şey yeniliktir, değişikliktir. Bu ülke, bu millet değişimi yapacak. Bu millet bunu gördüğü için, bir feryatla, bir çaresizlikle yalana sarılıyorlar. Yalanı bile esas gibi söyleyerek, bazılarını inandırıyor olabilirler ama bu milletin ta kendisini, gerçek sahiplerini inandırmaları mümkün değil. Doğruyu hepimiz görüyoruz, biliyoruz. O yüzden bunlara inanılması mümkün değil. 16 Nisan'da sandıklara sonuna kadar sahip çıkıp Seben'de, Bolu'da bu değişikliği bir oy fazlasıyla desteklemeliyiz” diye konuştu.

    "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile, Türkiye ihtiyacı olan hızlı karar verme ve hareket etme gücüne sahip olacak"

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının sonunda ise, “16 Nisan'da geleceğimizi oylayacağız. Biz diyoruz ki, Türkiye'nin ihtiyacı olan hızlı karar verme, hızlı hareket etme, devlet kademeleriyle uyumlu şekilde hareket etme, günün gerektirdiği şartlarda yürütebilmek için MHP ile uzlaşarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyoruz. Buradaki maksadımız Cumhurbaşkanının seçim yapıldığı anda marşa basıp, tabiri caizse hemen harekete geçmesi, hükümet görevini yürütmesi, 5 yıl boyunca bu çalışmayı yaparak, gerekli kararları alması, uygulaması ve netice almasını sağlamayı, öteki taraftan da Meclis'in daha etkin hareket edebilmesi için de güçlü bir Meclis'i oluşturmak istiyoruz" dedi.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

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