Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında, 2018 yılı çalışma döneminde kullanımak üzere, yıllık yatırım düzeyinde Cumhuriyet tarihinin yatırım rekorunu oluşturan 31 milyon 974 bin TL'lik bütçeyi Bolu'ya kazandırdıklarını açıkladı. Milletvekili Ercoşkun, yatırım rekorunu oluşturan rakamın ilçelere dağılımını ise, şöyle açıkladı: "Dörtdivan 1 milyon 121 bin, Göynük 5 milyon 369 bin, Gerede 3 milyon 908 bin, Kıbrıscık 1 milyon 150 bin, Mengen 4 milyon 189, Merkez 7 milyon 789 bin, Mudurnu 6 milyon 5 bin, Seben 1 milyon 677 bin, Yeniçağa 767 bin olmak üzere, Bolu'ya toplam 31 milyon 974 bin TL KÖYDES ödeneği sağladık."

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN" DÜSTURUNU HER DAİM DİRİ VE CANLI TUTUYORUZ"

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarında ayrıca, şunları söyledi: "16 yıllık iktidarı süresince ülkemizin her adımını nakış nakış yatırımlarla donatan AK Parti Hükümetimiz, hayalleri gerçekleştirmesi yanı sıra Türkiye'yi geleceğe taşıyan yatırımlarla 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla mesafe kat etmeye devam ediyor. Ülkemizin gelişimine eşdeğer olarak Bolu'muzun da ülke kaynaklarından hak ettiği değeri alabilmesi için gece gündüz çalışıyor, çalışmalarımızda kendimize şiar edindiğimiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu her daim diri ve canlı turuyoruz. Bu inanç ve azimle 2018 yatırım yılımız için ilimize kazandırdığımız Cumhuriyet tarihinin yatırım rekoru olacak 31 milyon 974 bin TL'lik KÖYDES ödeneğimiz Bolu'muza ve değerli hemşehri kardeşlerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızı sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum."