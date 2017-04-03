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AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, referanduma sayılı günler kala, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçeleri ile turizm cenneti Karacasu’da yaşayan vatandaşları sevindirecek doğalgaz açıklamasında bulundu.

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarında, “Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ndaki girişimlerimizin ardından BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonrası, Bolu’da başlayan yeni doğalgaz yatırım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Turizm cenneti Karacasu beldemiz ile Yeniçağa ilçemiz, Allah'ın izniyle, bu yıl doğalgaz kullanımına başlayacak. Dörtdivan ilçemiz ise, önümüzdeki yıl içerisinde doğalgaza kavuşacak" diye konuştu.

ERCOŞKUN'DAN BAKAN ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR

Milletvekili Ercoşkun, Yeniçağa, Dörtdivan ve Karacasu’nun planlanan yatırım takvimi doğrultusunda doğalgaza kavuşacağını belirterek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak’a ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’a teşekkür etti.