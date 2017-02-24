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24 Şubat 2017 Cuma
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    • Ercoşkun’un hayalleri gerçek oluyor

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un esnaf ve sanatkarlar için kurulmasını büyük arzu ettiği Esnaf Ahilik Sandığı, çıkarılan Torba Kanun ile hayata geçiriliyor. Konuyla ilgili konuşan Ercoşkun esnaflara zor günlerinde destek olacaklarını belirtti.

    24 Şubat 2017 Cuma 09:44
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    Ercoşkun’un hayalleri gerçek oluyor

    Haber: (BMA)

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un esnaf ve sanatkarlar için kurulmasını büyük arzu ettiği Esnaf Ahilik Sandığı, çıkarılan Torba Kanun ile hayata geçiyor. Ercoşkun, bu önemli gelişmeye dair yaptığı açıklamada, "İş yerini kapatan ya da zor durumda kalan esnaf ve sanatkarlarımıza bu zor dönemlerinde Esnaf Ahilik Sandığı aracılığıyla sahip çıkacağız" dedi. Ercoşkun, ayrıca, Torba Kanun ile hayata geçen ve tarımsal üretimde bulunan çiftçiler ve vergi mükelleflerini yakından ilgilendiren diğer düzenlemelerin ayrıntılarını açıkladı.

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, mükelleflere vergi indirimi, Ahilik Esnaf Sandığı kurulması, TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması düzenlemelerini içeren Torba Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu görüşmeleri neticesinde yasalaştığını açıkladı.

    ERCOŞKUN'UN ESNAF VE SANATKARLARA VERDİĞİ SÖZ GERÇEK OLDU

    Milletvekili Ercoşkun, Torba Kanun ile hayata geçen en önemli düzenlemelerden birinin Esnaf Ahilik Sandığı kurulması olduğunu söyledi. Esnaf ve sanatkarlara zor günlerinde yarar sağlayacak bu sandığın kurulması için aktif mesai yapan Ercoşkun, Esnaf Ahilik Sandığı hakkında şunları söyledi: "Torba Kanun'la, İşsizlik Sigortası Kanunu'nda düzenlemeye gidildi ve hayata geçmesi adına bir süredir büyük mesai harcadığımız Esnaf Ahilik Sandığı'nın kurulması önünde artık hiçbir engel kalmadı. Hayata geçecek Esnaf Ahilik Sandığı sayesinde iş yerini kapatan ya da zor durumda kalan esnaf ve sanatkarımız ekonomik olarak belirli bir süre desteklenecek. Bu sandık bir nevi esnaf ve sanatkarımıza zor gün dostu olacak. 

    Kanun uyarınca hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılacak."

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, Torba Kanun'la hayata geçen diğer düzenlemelerin ayrıntılarını açıkladı.

    "VERGİSİNİ DÜZENLEYEN ÖDEYEN MÜKELLEFE VERGİ İNDİRİMİ SAĞLANACAK"

    Torba Kanun'la vergisini düzenleyen mükelleflere indirim sağlanacağını açıklayan Ercoşkun, "Torba Kanun da Gelir Vergisi Kanunu'nda düzenlemeye gidildi. Buna göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden belirlenen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek" dedi.

    Ercoşkun, bu düzenlemeye ilişkin önemli bir uyarıda bulunarak, "İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi cezaları dahil bin liranın üzerinde vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartı aranacak" diye konuştu.

    ÇİFTÇİLER MÜJDE! TARIMSAL KREDİ BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

    Milletvekili Ercoşkun, çiftçilerin heyecanla beklediği düzenlemenin Torba Kanun ile hayata geçtiğini ve tarımsal kredi borçlarının yeniden yapılandırılacağını söyledi. Ercoşkun, "Kanuna göre, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31 Aralık 2016

    tarihi itibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları, kanun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla yeniden yapılandırılacak. Borçlara uygulanan faiz yüzde 11 ile sınırlandırılacak. Bunun yüzde 6'sı Hazine, yüzde 5'i çiftçi tarafından karşılanacak" açıklamasında bulundu.

    TARIMSAL SULAMA NEDENİYLE OLUŞAN ELEKTRİK BORÇLARI DA YAPILANDIRILACAK

    Milletvekili Ercoşkun, tarımsal üretimde bulunan çiftçilere duyurduğu bir başka sevindirici gelişmede ise, tarımsal sulama nedeniyle oluşan elektrik borçlarının da yeniden yapılandırılacağını belirtti. Ercoşkun, bu gelişmeye dair şunları söyledi: "TEDAŞ'ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından, vadesi 15 şubat 2017 tarihi itibarıyla geldiği halde ödenmemiş olan borçlar da yeniden yapılandırılacak. Borçlu, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, elektrik dağıtım şirketine iletilmek üzere TEDAŞ'a yazılı başvuruda bulunacak ve ilk taksidi 2017 yılının ekim ayının sonuna kadar ödeyecek."

    "AK PARTİ HÜKÜMETİ OLARAK TORBA KANUNLA BÜYÜK KAZANIMLAR SAĞLADIK"

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının sonunda, "Allah'ın izniyle önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğimiz Torba Kanun ile toplumumuzun hemen hemen her kesimine büyük kazanımlar sağladık. Esnafımıza, çiftçimize, çalışan ve üreten tüm halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Kanun çalışmamızda katkısı bulunan ve AK Parti sıralarında birlikte mesai yaptığım milletvekili arkadaşlarıma ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Bolu'ya ve ülkemize uğurlu olsun" dedi.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkunun, Esnaf

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