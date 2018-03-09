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    • Erdal Atik trafik kazasında hayatını kaybetti

    Bartın’daki akrabalarını ziyarete giden Bolu Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Erdal Atik, 38 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

    08 Mart 2018 Perşembe 23:27
    Bu haber 828 kez okundu
    Erdal Atik trafik kazasında hayatını kaybetti
    Foto galeriye git Haber: Semih Baykal

    Bolu’dan akrabalarını ziyaret etmek için Bartın’a giden Bolu Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Erdal Atik(38), 14 AT 179 plakalı otomobili ile Aladağ Mahallesi Belediye Kantarı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik yükseklikten betona düştü. Kazada araçta sıkışan Atik ile Seçkin ve Melike Ürel itfaiye ve sağlık ekibince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan sürücü Atik hayatını kaybetti. Seçkin ve Melike Ürel’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

     

     

     

     

     

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