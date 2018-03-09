Haber: Semih Baykal

Bolu’dan akrabalarını ziyaret etmek için Bartın’a giden Bolu Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Erdal Atik(38), 14 AT 179 plakalı otomobili ile Aladağ Mahallesi Belediye Kantarı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik yükseklikten betona düştü. Kazada araçta sıkışan Atik ile Seçkin ve Melike Ürel itfaiye ve sağlık ekibince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan sürücü Atik hayatını kaybetti. Seçkin ve Melike Ürel’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.