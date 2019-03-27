Erdem ve Yılmazer’den Çankaya’ya tam destek

Haber: Aysun Beykoz

31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarına emin adımlarla devam eden Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Göynük Belediye Başkan Adayı Ahmet Çankaya’ya destek için MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP MYK Üyesi Ahmet Yılmazer ve MHP İl Başkan Vekili Mehmet Başaran Göynük’e geldi. Çankaya ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunan Arzu Erdem ve Ahmet Yılmazer, vatandaşlar ve esnaflardan destek istediler. Göynük’te adeta gövde gösterisi yapan MHP Heyeti, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Göynük Belediye Başkan Adayı Ahmet Çankaya’yla birlikte Erpiliç Tesislerinde çalışanlarla da bir araya gelen Milletvekili Erdem ve MYK Üyesi Yılmazer, her zaman Ahmet Çankaya’nın yanında olduklarını ve 31 Mart’tan sonra hep birlikte Göynük için çalışacaklarını, ilçede kalkınmanın başlayacağını söylediler.

“HİÇBİR DÖNEMDE YAPAMAYACAĞIM VAATLER VERMEDİM”

Gerçekleştirilen seçim çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Adayı Çankaya, “Yerel seçim çalışmalarımızda bugün misafirlerimiz vardı. Saygıdeğer Milletvekilimiz Arzu Erdem hanımefendi, MYK Üyemiz Ahmet Yılmazer ve Bolu İl Teşkilatı bizi yalnız bırakmadılar. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler ekibiz, Göynük’ümüz için bir bütünüz, beraber çalışacağız. Memleketimizin sorunlarını beraber çözeceğiz. Hiçbir dönemde yapamayacağım vaatler vermedim, proje başkan olmadım. Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı sandıktan sizlerin desteğiyle kazanıp Göynük’ümüz için ter dökeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 14:52