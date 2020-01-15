Erdemli Gençlik’ten Allar’a Ziyaret

Haber: BMA

Gerçekleşen ziyaret kapsamında Gerede Erdemli Gençlik Derneği yönetim kurulu üyeleri, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a yarışma konusunun adap olduğunu ve bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan yarışma hakkında bilgi verdiler. 25 Kasım’da kayıtların başladığı yarışmada İlkokul, Ortaokul, Lise bilgi ve kültür yarışmaları düzenlenecek olup, kayıtlar 2 Mart tarihinde sona erecek.

“YARIŞMAYA ÇOCUKLARIMIZIN KATILIMLARINI ÖNEMSİYORUZ”

Belediye Başkanı Mustafa Allar ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Gerede Erdemli Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut Orhan ve Yusuf Demiral ziyaretimize geldiler. Ufka Yolculuğun 8. yılında bu seneki yarışma konusu bizim de çok önemsediğimiz Adap konusu. İlk, orta ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenecek yarışmaya çocuklarımızın katılımlarını önemsiyoruz. Bu hassasiyeti gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret Gerede Erdemli Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Belediye Başkanı Mustafa Allar’a kitap hediye etmeleri ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.