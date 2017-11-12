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12 Kasım 2017 Pazar
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    • Erdemoğlu; “Bütçede sosyal hizmet yoktur”

    SES Bolu Şubesi Şube Sekreteri Oğuzhan Erdemoğlu; “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bütçesi Meclis Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek. Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen kabul edileceğini bilmek için kahin olmaya gerek yok. 2018 yılında da Sosyal hizmet alanında çalışanları görmeyen, sosyal hizmeti “sosyal yardımla” sınırlandıran, kadını aile içine hapseden bir bütçe ile karşı karşıyayız” açıklamasında bulundu.

    12 Kasım 2017 Pazar 11:31
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    Erdemoğlu; “Bütçede sosyal hizmet yoktur”

    Haber: Kasım ŞAHİN

    ASPB Bütçesinde ne sosyal hizmete ne de kadınlara yer olmadığını da vurgulayan Erdemoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü; 2017 yılı merkezi yönetim bütçesi içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın payı %4'tü. 2018 yılında bu oran daha da azalarak %3,5 olmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 2018 yılı için 26 milyar 690 milyon 506 bin TL ayrılmıştır. 2017 yılı bütçesinden ''Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'' (ASPB) ayrılan kaynaklar kadının güçlenmesine yönelik politikaları hayata geçirmek yerine aileyi güçlendiren politikaların temel alındığını göstermektedir. Aynı tablo 2018 yılı için de devam etmektedir.

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bütçesinde parasal bir artış olmakla birlikte oransal bir düşüş vardır ancak bu artış ne milyonlarca çocuk, engelli ve yaşlıya daha iyi bir sosyal hizmet sunumu için, ne kadınların eşitliği için, ne de bu alanda çalışan emekçiler içindir. Bu artış, AKP hükümetinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eliyle oluşturmaya çalıştığı bağımlılık mekanizmasını daha da artırmak içindir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi, AKP’nin yoksulluğu sürdürme, yoksullaştırılan emekçileri ise iktidara bağımlı hale getirme politikasının bir aracı olarak “sosyal yardımlar”ın kullanılmasının artarak devam edeceğinin göstergesidir. Bütçede sosyal hizmet yoktur.  Bütçede, Bakanlıkta ağır koşullar altında, düşük ücretlerle, güvencesiz çalışan emekçilerin geleceği için hiçbir düzenleme yoktur. Bütçede çocuklar, engelliler, kadınlar, yaşlılar yoktur.

    Öte yandan ASPB bütçesi kadınların şiddet, düşük ücretli ve güvencesiz çalışma, istihdama ve kamusal hizmetlere erişimde ayrımcılık vb. temel ihtiyaçlarına gerekli çözüm üretmekten uzak bir bütçe olma niteliğini korumaktadır. Çünkü bakanlık bütçesinin 20 milyar 519 milyon lirası yani %84 ‘ü Fatma Betül Sayan’ın ifadesine göre sosyal yardımlar için tahsis edilmiştir. Üstelik sosyal yardıma ayrıldığı söylenen miktar da adilane dağıtılmadığı gibi, bir kısmı da başka alanlardaki maddi açıkları kapatmak için kullanılmakta ancak açıklanmamaktadır. Ayrılan bütçe ve verilen hizmetin kapsamı düşünüldüğünde çalışan sayısı yetersiz ve taşeron ağırlıklıdır. Yürütülen hizmetlerin büyük çoğunluğu dışarıdan hizmet alımı ile yapılmaktadır. Hizmet alımıyla kaynak transferi ise yandaşlara yapılmaktadır.

    ASPB bütçesi kadınların şiddet, düşük ücretli ve güvencesiz çalışma, istihdama ve kamusal hizmetlere erişimde ayrımcılık vb. temel ihtiyaçlarına gerekli çözüm üretmekten uzak bir bütçedir. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün bütçesi 2014'ten bu yana azalmaktadır. Yani 2018 yılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bütçesinde kadına da yer yoktur. Kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik alanda karşılaştıkları ayrımcılığı gidermekten uzak olan bütçede kadının aile içinde daha fazla konumlandırılması hedeflenmiştir. Kadınların çalışma yaşamına katılımı ise sadece esnek ve güvencesiz istihdama katılımları şartına bağlanmıştır. Sermayenin, özel sektörün önceliklerini temel alan bir yaklaşımla kadınların Kadının toplumsal zeminde güçlenmesinden ziyade toplumda bütün olarak sosyal bağımlılık oluşturan mekanizmaları güçlendirmek için kullanılmaktadır. Sosyal yardımlar için kurum ve vakıflara başvurmak zorunda kalanların %80'ni kadınlar oluşturmaktadır. Kadınlara verilen bu yardımlarla ev içi bakım işleri hiç bir sosyal güvenlik kapsamına alınmadan yine kadınların sırtına yüklenmektedir. Kadınların çalışma hayatının her alanında uğradıkları ayrımcılık ve düşük kadın istihdam oranları ve ücretleri konusunda artık somut adımlar atılmalıdır.

    Anahtar Kelimeler: SES, Bolu, Şubesi, Şube, Sekreteri

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