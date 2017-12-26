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26 Aralık 2017 Salı
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    • Erdoğan 3’üncü kez Bolu’da

    Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemleri içerisinde 3’üncü kez Bolu halkıyla buluşacak. Bolu 3’üncü kez bulaşma için şimdiden çalışmalara başladı.

    26 Aralık 2017 Salı 14:06
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    Erdoğan 3’üncü kez Bolu’da

    Haber: Kasım ŞAHİN

    2004 yılında Başbakanken ilk kez Bolu’ya geldi ve o dönemde Kent Meydanında halka hitap etti. Erdoğan bu tarihten 4 yıl sonra tekrar ilimize geldi ve fakat bu sefer Abant’ta kaldı ve halkla buluşma gerçekleşmedi. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan bu unvanla bir kez daha Bolu’ya gelecek ve Bolu halkıyla adeta kucaklaşacak.

    31 Aralık 2017 tarihinde Karaçayır Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan Ak Parti 6. Olağan İl Kongresi için ilimize gelecek olan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir katılımın gerçekleşeceği bu kongrede Bolu halkına hitap edecek ve Bolu halkıyla hasret giderecek.

    Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek kongre öncesi çalışmalara hız verildi. Salonun her tarafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri asılacak.

    GENÇLİK KOLLARI SÜRPRİZ HAZIRLIYOR

    Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel ile üye gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güzel bir sürpriz hazırlığı içerisine girdiği öğrenildi. Gençlik kolları üyeleri, Erdoğan’ın yapacağı konuşma sırasında sık sık Erdoğan lehine slogan atarak, gençliğin sesini duyurmak ve dikkat çekmek için şimdiden çalışmalara başladığı da iddia edildi.

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: Recep, Tayyip, Erdoğan, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı

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