Erdoğan açıkladı: bu yıl yurt ücretlerine zam yapılmayacak

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarının öğrencinin talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden belirleneceğini belirten Başkan Erdoğan, yurt ücretlerinde de herhangi bir artışa gidilmeyeceğinin müjdesini verdi.

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından kurdele keserek 105 yeni yurt binasının açılışını yaptı.