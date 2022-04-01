Erdoğan asgari ücrete zam kapılarını açtı Bakan kapadı!

Haber: Ceylan Beykoz

Son dönemde yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle milyonlarca asgari ücretli, temmuz ayında ikinci zammı bekler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kurmaylarının yaptığı açıklamalarla bu beklenti iyiden iyiye güçlenmiş, milyonlar umutlanmıştı. Erdoğan’ın açıklamalarından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı konuşmada Asgari ücrete zam kapılarını kapadı.

ERDOĞAN: YAPAMAYACAĞIZ ŞEYİ SÖYLEMEM

Öte yandan Özbekistan ziyareti dönüşünde basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ikinci zam konusunda "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

“BUNU BUGÜN TARTIŞMAYI ANLAMSIZ BULUYORUM”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili “Bu sene tarihimizin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik. Yani yüzde 50 artış gerçekleştirdik. Henüz daha 3’üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum" dedi. Bilgin, "Net zam yapıldı, gündemimizde böyle bir şey yok. Başka şeyleri birbirine karıştırmamak lazım. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personelimizle yaptığımız toplu sözleşmede hem de işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkını vereceğiz. Birbirine karıştırmamak lazım” diye konuştu.