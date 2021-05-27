Erdoğan, Bayındır Köyünü ziyaret etti

Haber: Okay Özcan

Göynük ilçesinde Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, vatandaşlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Kaymakam Erdoğan bu kapsamda son olarak Bayındır köyünü ziyaret etti. Kaymakam Erdoğan’a ziyaretinde kurum müdürleri de eşlik etti. Köyde vatandaşlar ile bir araya gelen Erdoğan, fikir alışverişinde bulundu. Vatandaşları dikkatle dinleyen Kaymakam, sorunlar ve talepleri not alarak ilgili kurum müdürlerine iletti.

Erdoğan ziyaret sonrası misafirperverlikleri dolayısıyla köy halkına teşekkür ederken, köylüler de Erdoğan’a anlayışı ve ziyareti için teşekkür ettiler.