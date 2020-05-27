Erdoğan bizzat seslendirdi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bakanlık tarafından hazırlanan yaklaşık beş dakikalık videonun giriş anonsunda 81 ilimizde tabiat turizmi seferberliği başlatıyoruz diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizin sahip olduğu tabii güzellikleri, gerekli planları ve yatırımları yapmak sureti ile turizme kazandırmakta kararlıyız. Tabiat turizmi genelinde dünyanın ilk beş ülkesi arasına girmeyi hedefliyoruz” dedi.

4 dakika 50 saniye süren tanıtım videosunda Bolu’nun 1 Milli Park, 9 Tabiat Parkı, 3 Tabiat Koruma Alnı, 5 Yaban Hayatı Koruma Sahası, 1 Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan, 25 Avlak Sahası ve 1 Alabalık Üretim Tesisi ile tabiat turizminin lokomotif illerinden birisi olacağı vurgulandı. İlimizdeki tabiat güzelliklerininde ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı video sosyal medyada geniş yankı buldu.

İŞTE O TANITIM FİLMİ;