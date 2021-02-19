Erdoğan, Bolu’dan 5 ismi çağırdı

Haber: G. Deniz Bakır

Kamuoyunda uzun süredir merakla beklenen ve çeşitli tartışmalara sebep olan “Bolu’nun Ak Parti İl Başkanı kim olacak?” sorusu nihayet cevaplanıyor. 12 Şubat’ta parti binasında yapılan temayül yoklaması sonrası 14 aday arasından 4 isim belirlendi. Burak Balaban, Abdullah Uzun, Cüneyt Koparan ve Suat Güner’den oluşan bu son dörtlünün kaderini Erdoğan ile yapacakları görüşme belirleyecek.

Defalarca ertelenen ve en son 24 Şubat tarihinde karar kılınan olağan kongre öncesi bu dört aday, 19 Şubat’ta İstanbul’da Cuma namazının ardından Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Genel Başkan Erdoğan’ın bu görüşmeye eski İl Başkanı Nurettin Doğanay da katılacak. 5 yıl boyunca Bolu İl Başkanlığı görevini yürüttükten sonra Genel Merkez’de görevlendirilen Doğanay ile yapacağı istişare sonrası Erdoğan’ın bir isim üzerinde kararının netleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanıyla görüşecek olan 5 kişi dün akşam saatlerinde koronavirüs testine tabi tutuldu. Test sonuçlarının yarın sabah saat 10.00’da alınacağı ve testi negatif çıkan kişilerin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021, 00:15