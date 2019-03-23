Erdoğan Bolu’ya geliyor



31 Mart Yerel Seçimlerine artık sayılı günler kala AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bolu’ya geleceğini açıkladı.

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart Yerel Seçimleri için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren AK Parti Bolu Teşkilatı, Bakanları ve üst düzey parti yöneticilerini ilimizde ağırlamaya devam ediyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un 26 Mart Salı günü Bolu’ya geleceği ve aynı program kapsamında ünlü sanatçı Yusuf Güney’in de Valilik Meydanında bir konser vereceği açıklanmıştı. Ancak henüz bu haberin üzerinden 24 saat geçmeden AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ikinci bombayı patlattı. İl Başkanı Doğanay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bolu’ya geleceğini duyurdu. Doğanay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımında, “Geliyor, mazlumların gür sesi geliyor. Kimsesizlerin kimsesi geliyor. Dünya mazlumlarının ümidi geliyor. Güzel Bolu’muza geliyor. Hazır mıyız BOLU? 27 Mart Çarşamba Bolu’ya geliyor. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın Bolu programının Pazartesi günü netleşmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2019, 19:10