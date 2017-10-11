Haber; Ceylan Beykoz

TÜGVAGenel Başkanı İsmail Emanet ve Bilal Erdoğan’nın katılımıyla gerçekleşecek olan vakıf temsilciliği açılışı 13 Ekim Cuma günü saat 15.00’da yapılacak. İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan hizmet binası açılışına tüm halkımızı davet eden Türkiye Gençlik Vakfı Bolu İl Temsilcilisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Sadık Kuru, “açılışımıza TÜGVAGenel Başkanı İsmail Emanet ve Bilal Erdoğan’nın katılımıyla gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm Bolu halkını davet ediyoruz” dedi.



