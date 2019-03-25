Erdoğan Çarşamba günü geliyor

Haber: Kasım ŞAHİN

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Bolu'yu ziyaret ederek halka seslenecek. Erdoğan; burada Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını bir daha kürsüden tanıtacağı öğrenildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “Şuan Cumhur İttifakının Bolu Teşkilatları ve Bolu Halkı olarak heyecanlı ve bir o kadar da hummalı bir bekleyiş içerisindeyiz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; 27 Mart 2019 Çarşamba günü Bolu’ya teşrif edecekler. Teşkilatlar olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlamak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Aldığımız bilgiye göre; Sayın Cumhurbaşkanımız ilk önce Düzce mitingini gerçekleştirdikten sonra Bolu’muza teşrif edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız ilimizi ziyaretlerinde Demokrasi Meydanında (Belediye Önü) saat 14.30’da Halkımıza hitap edecekler. Bu vesileyle tüm Bolu Halkımızı mitingimize davet ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 13:25