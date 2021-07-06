Erdoğan'dan emeklilere müjde



Haber: Yasin Bilgin

Erdoğan yaptığı açıklama da “Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

1 Temmuz'da başlayan normalleşmenin ardından Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 16.00 gibi başlayan toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye dünyada salgın sürecini tüm boyutlarıyla başarıyla yürüten ülkelerin ilk sıralarında bulunmaktadır. Aşı karşıtı olumsuz kampanyaların hiçbiri ilmi ve akli bilgilere dayanmıyor.

Salgın döneminde verdiğimiz desteğin 196 milyon liraya ulaşmasını bekliyoruz. Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek, hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Dünya küçülürken biz 2020 yılını büyümeyle kapattık. Sanayi üretiminde de olumlu gelişmeler var.

EMEKLİLERE MÜJDE

“Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz” diye konuştu.