Erdoğan'dan KYK kredi borçlarına ilişkin açıklama

Bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası merakla beklenen KYK Kredi Borçları hakkında karar alındı. Alınan kararla birlikte, artık KYK Kredi Borcu olan milyonlarca genç, kredi ödemelerini gerçekleştirirken sadece ana parayı ödeyecek.

ENFLASYON VE FAİZ FARKI ORTADAN KALKTI

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık, yani ana para. Kredi uygulamasından yararlanan tüm gençlerimiz bundan yararlanacak" dedi.

Alınan kararla birlikte öğrenim kredisi alan 3 milyon 157 bin gencin üzerindeki 26 milyar liralık yük indirilmiş oldu.

ŞU ANDA KYK BURSLARI VE KREDİLERİ KAÇ TL?

Lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.700 TL ve doktora öğrencilerine 2.550 TL burs veriliyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ ÖDEMESİ NE KADAR SÜREYLE ERTELENİR?

Öğrenim süresi biten gençler, aldıkları krediyi 2 yıl sonra ödemeye başlayacak. Sigortalı bir işe girmedikleri sürece bu tarihi erteleyebileceklerdir.