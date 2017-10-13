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13 Ekim 2017 Cuma
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    • Erdoğan için Belediye öyle bir temizlik yaptı ki!!!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu olan ve aynı zamanda TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Bilal Erdoğan’ın Bolu İl Hizmet Binası için Bolu’ya gelmesine sayılı saatler kala İzzet Baysal Caddesi çamaşır suyu ve sıvı sabunla yıkandı.

    13 Ekim 2017 Cuma 11:51
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    Erdoğan için Belediye öyle bir temizlik yaptı ki!!!
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Bilal Erdoğan’ın İzzet Baysal Caddesi üzerinde açılışı yapılacak olan TÜGVA Bolu Hizmet binasının hizmete açılışı saat 15.00’de gerçekleştirilecek. Ne var ki açılış öncesi Bolu Belediyesi adeta alarma geçti. Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan kadın işçiler ellerindeki süpürge ve küreklerle çevre temizliği yaparken, erkek işçiler ise İzzet Baysal Caddesi ile Kızılay çeşmesini çamaşır suyu ve sıvı savunla fırçalaya fırçalaya akla pak yapıp yıkadılar. Bu durumu gören bazı vatandaşlar tepki gösterdiler.

    Bolu Belediyesi açılış öncesi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte caddenin ortasına Belediyenin ortasına TIR’ı koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlunun TIR üzerinden halka hitap edeceği öğrenildi. Çamaşır sulu ve sıvı sabunlu yıkamanın ardından Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü ise açılışın yapılacağı yere resmi araçla çok sayıda sandalye getirerek alana yerleştirdi.Bolulu vatandaşların gözleri önünde yapılan çamaşır suyuyla temizlik işlemleri hummalı bir şekilde sürdürülürken, İzzet Baysal Caddesine bisiklet ve elektrikli motosiklet giriş ve çıkışı da yasaklandı. Esnafların işyerleri önüne konulan masa ve sandalyeler ise zabıta kaldırıldı.

    Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanı, Recep, Tayyip, Erdoğan’ın, Oğlu

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