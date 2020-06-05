Erdoğan o kararı iptal etti

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz gün yayınladığı genelge ile hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edileceğini bildirmişti. İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasını iptal ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.