Haber: Esra Öztürk

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Genel Kurulu’nun 15.02.2017 tarihli kararıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) bünyesinde Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştı. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Aralık 2018 tarihi ile Hukuk Fakültesi’nin BAİBÜ’ye kurulmasına onay verildi. 413 sayılı Cumhurbaşkanlığı karar metni Resmi Gazete’nin 7 Aralık 2018 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. BAİBÜ’den yapılan açıklamada, “Hukuk Fakültemizin Bolu ve Üniversitemize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.