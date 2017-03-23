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23 Mart 2017 Perşembe
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    • “Erdoğan, Türk halkından korkuyor”

    Bolu’ya hayır çalışması için gelen eski MHP Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ, “biz yüzde 50 için değil yüzde yüz için çalışıyoruz” dedi.

    23 Mart 2017 Perşembe 16:00
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    “Erdoğan, Türk halkından korkuyor”
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    HABER: FARUK ÇİDEM

    Milliyetçi Hareket Partisi’nden ihraç edilen milletvekili Ümit Özdağ hayır çalışması yapmak için Bolu’ya geldi. Sabah saatlerinde esnaf ziyareti yapan ve hayır oyu isteyen Özdağ baskı altında çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, “Otel rezervasyonlarımız iptal ediliyor, ulusal kanallara çıkartılmıyoruz, toplantı salonları önce veriliyor sonra alınıyor” dedi.

    Evet çalışması yapanların devletin bütün imkanlarından yararlandıklarını, örtülü ödeneği amansızca kullandıklarını ifade eden Özdağ, “Bizim de konuşmamamız için çalışıyorlar çünkü Türk halkından korkuyorlar. Açık söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan Türk halkından korkuyor. Türk halkının kararından korkuyor. Mümkün olduğu kadar kısa sürede Türk halkı gerçekleri öğrenmeden bir vur kaç anayasası çıkartmaya çalışıyor. Halk öğrenirse çünkü AKP’lisiyle, CHP’lisiyle, MHP’lisiyle hepsi hayır diyecek. Biz parlamenter demokrasiyi savunduğumuz için bize çukur diyor, teröristlerle eş tutuyor. Biz üzerine yemin ettiğimiz anayasayı savunuyoruz. Parlamenter demokrasiyi savunuyoruz. Ne zamandan beri teröristler ve darbeciler bu anayasayı savunur oldular. Bu açık bir yalandır” şeklinde konuştu.

    “Kavgayı bırakın Evet’in gerekçelerini anlatın”

    Daha geçen referandumda darbecilerle, teröristlerle, casuslarla evet kampanyası yapan kimdi, Recep Tayyip Erdoğan mıydı Ümit Özdağ mıydı? Bir terör örgütünün terör örgütü olduğunu anlamak için 12 senenin geçmesini bekleyen ve ancak 12 sene sonra onun terör ve casusluk örgütü olduğunu anlayan bir kişinin Türkiye’ye verebileceği neyi var. Kendisi bile dayanamadı, özür dilerim dedi. Üstelik söylenmesine ve önüne devlet belgeleri konulmasına rağmen. Özetle bütün bu baskılar altında biz diyoruz ki yüzde 50 için değil yüzde yüz için çalışıyoruz. Evet diyecekler de hayır diyecekler de kararsızlar da hepsi Türk milletinin aziz evlatlarıdır. Hepsinin davranışı meşrudur. Bizimle kavga etmeyi bırakın gidin millete Evet’in gerekçelerini anlatın. 

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