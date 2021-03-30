Erdoğan, yeni koronavirüs kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Normalleşme adımları ile birlikte artan koronavirüs vakalarının değerlendirildiği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti.

Gündeme dair çeşitli konular hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları da kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizi bir an önce salgının yol açtığı cendereden kurtarabilmenin yolu kurallara hassasiyetle riayet ederek salgını tehdit olmaktan çıkarmaktan geçiyor. Her konuda olduğu gibi ama özellikle salgının tedbirleri hususunda herkesin kölesi kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindeyiz.

Vaka, hasta ve ölüm sayılarını yakın insanı ve ticari ilişkide bulunduğumuz ülkelerden daha hızlı bir şekilde düşüremezsek küresel normalleşme sürecinin gerisinde kalırız. Bunun ülkemize maliyeti ticaretten turizme kadar her alanda çok daha ağır olacaktır.

Vatandaşlarımızı bir defa daha TMM diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum. Son bir yıldır her kabine toplantımızda olduğu gibi bugün de salgınla ilgili tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık.

Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Buna rağmen vaka ve hasta, bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır.

Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80’ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler tüm bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.

-Türkiye’nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

-Kırmızı kategorideki illerde sadece Pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.

-Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye’de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecek.

-Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir.

-Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız. Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.

-Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracaktır.

-Yine Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir.

-Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmelere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız.

-Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız.

-Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum.