Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Haber:Erdal Tanrıverdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında tavsiye kararlar aldıklarını söylemesi sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan kabine, koronavirüsle mücadele için yeni kararlar aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbir kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbirleri şöyle sıraladı:

"-Hafta somları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

-Ara tatildeki okullarda eğitim ve öğretim yıl sonuna kadar online olarak devam sürdürülecek.

-Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulaması çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da uygulanacak.

-Alışveriş merkezleri, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlandırılacak.

-Sinemalar sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

-Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.

-Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek.

-Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

-Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek. İl hıfzıssıhha kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek.

-Kamu ve özel sektör iş yerlerindeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi uygulaması hassasiyet gösterilecek.

Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Hep birlikte fedakarlık yaparak, inşallah bu salgın musibetinin üstesinden gelerek, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geleceğe bakacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."