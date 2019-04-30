Erdoğan, Yılmaz için ne dedi

HABER: AYSUN BEYKOZ

Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin olarak 'sıkıntı' yaşadıklarını belirttiği il ve ilçeler arasında Bolu’nun da adı şıkça yer aldı. AKP kulislerinde, "Daha önce küsenler köşesine çekilirdi, çalışmazdı. Ama şimdi ilk defa ‘ihanet’ durumuyla karşı karşıya kaldık” şeklinde yorumlanan seçim yenilgisi hızla iç hesaplaşmaya doğru gidiyor. Erdoğan, Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmasında, “Kırşehir, Bayburt, Bolu, Karaman, Yozgat gibi, Erzurum gibi yerlerde ilçe düzeyinde pek çok örnekte bu sıkıntıyı yaşadık. Bu konularda da derinlemesine çalışılıyor. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu muhasebeyi yaparken asıl gündemimizden kopmayacağız. Bilesiniz ki bu teşkilat sadece Ankara'da kabuğuna çekilmiş bir teşkilat değildir. Hangi ilde, hangi ilçelerde neler oluyor, bunların hepsi bize geliyor. Nerede neler olduğunu, döndüğünü, hepsini biliyoruz. Gün ola harman ola. Zamanı geldiğinde bizler bu teşkilatın geleceği için de bunların hesabını sormasını biliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan yakın çevresine “Örneğin Kırşehir’de Ak Parti adayı ile bir milletvekili arasında yaşanan kavga; Bayburt’ta, Bolu’da tekrar aday yapılmayan belediye başkanlarının, küskün kalmakla yetinmeyip Ak Parti adayının karşısında bir yerlerde pozisyon alması karşılıksız kalacak durumlar değil” dediği iddia edildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 11:28