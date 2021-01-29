Erdoğan’dan esnaflara ‘Ağır cezalar sizi bulabilir’

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadele, esnaflara verilen destekler ve gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına değindi.

“VEFAT SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ BENİ ÜMİTLENDİRİYOR”

Erdoğan koronavirüsle mücadele hakkında yaptığı açıklamasında, “Her şeyden önce Bilim Kurulunun açıklamaları önem arz ediyor. Ama ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var, doğru. Fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum” dedi.

“KÜÇÜK ESNAFIMIZI YALNIZ BIRAKAMAYIZ”

Açıklamasında başta restoran ve kafelerin durumu olmak üzere esnaflara sağlanan desteklere de değinen Erdoğan, “Gerek okullarla alakalı gerekse son dönemde restoranlarla ilgili; bunun yanında açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı biraz gözetme gibi bir düşüncemiz var. Bunun içinde biliyorsunuz mali destekler noktasında bin lira ila 750 ve 500 lira gibi bir desteği 3 ay süreyle verme kararı aldık. Ve bu adımı atmakla da çok ciddi yükü üzerimize almış durumdayız. Çünkü şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz” diye konuştu.

“VATANDAŞIN EZİLMESİNE TAHAMMÜL EDEMEYİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde son dönemde gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları da vardı. Erdoğan konuyla ilgili olarak, “Bu süreç içerisinde esnaflarımızın gerek sebzede gerek meyvede vs. hatta bakliyatta çok ciddi fiyat artışları yaptığını görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Ve öyle zannediyorum ki şu önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü bir şekilde yürüteceğiz. Çünkü vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz. Ben bütün bu esnaflarımıza da sesleniyorum. Eğer siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız, çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Bunun için de lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın ve vatandaşımıza da zulmetmeyin” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 16:32