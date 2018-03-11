Haber: Kasım ŞAHİN – Semih BAYKAL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Bolu İl Kongresinde konuştu. Salona girişiyle birlikte büyük bir coşku ve sevgi gösterisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Boluluları, partisinin kuruluşundan bugüne kadar teşkilatlarında görev yapmış olan dava arkadaşlarını selamlayarak başladı. “Kongremizin Bolu’yla birlikte ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bolu, 16 Nisan'da yüzde 62 ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir sonuç elde etti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 66'lık bir destekle aramızda yer almıştı. Bolulu tüm kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Bizim Bolu'dan beklentimiz daha büyük. 2019 yerel ve hükümet sistemi seçimlerine Bolu'yu çok daha üst sıralarda görmek istiyoruz. Köroğlu'nun ahfadına, Tokad-i Hayrettin’in, Akşemsettin’in, Ümmi Kemal’in yoldaşlarına böylesi yakışır. Şimdi öyle bir ses verin ki Bolu Dağının zirvesinde direksiyon sallayan kamyoncu kardeşim de, Bolu tünelinden geçen otobüs şoförü kardeşim de duysun. Öyle bir ses verin ki yuvaları Bolu’da olan, ama şu anda Afrin’de operasyon yürüten komandolarımız dahi duysun” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında AK Partililere 2019 seçimlerine hazır olun mesajı veren Erdoğan, salondan yükselen coşkulu ses karşısında, “İşte özlediğimiz, görmek istediğimiz Bolu budur. Maşallah, sizlerin desteği, Allah’ın yardımıyla 2019’da ülkemizi hem yeni yönetim sistemine geçirecek hem de 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaştıracağız” diye konuştu.

“PATATES DEPOSUNU HER YERDE BULURSUN”

“AK Parti milletimize aşık. AK Parti bu vatana aşık” diyerek sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Bolu Dağı’nda yaptıkları çalışmaya değinerek şunları söyledi: “Biz bu aşkla, bu heyecanla Ferhat olduk, milletimiz Şirin. Ve dağları deldik, dağları delerek Şirin’e ulaştık. Bolu Dağını kimse delemiyordu, ama biz deldik. Ve onlar ne diyorlardı: ‘Burayı patates deposu mu yapsak, yoksa buraya doğalgaz mı pompalasak?’ ‘Siz ne diyorsunuz’ dedik. Patates deposunu her yerde bulursun. Doğalgaz, onu da depolarız her yerde. Ama biz bu Bolu Dağındaki kazaları unutmuyoruz. Buralardaki trafik kazaları ile nice canlar gitti. Biz bu dağı deleriz dedik, deldik. Şimdi elhamdülillah oralardan bir ucundan girip bir ucundan geçiyor, öbür tarafta Şirine ulaşıyoruz.”

Bolu’ya yapılan yatırımlardan da bahseden Cumhurbaşkanı, “Geçtiğimiz 15 yılda Bolu'ya da 11 katrilyon yatırım yaptık Bolu'ya. Toplu konutta 5 bin 441 konutla şehrin çehresini değiştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 300 kilometreye çıkardık. Tekke Barajı ile 3 barajın inşası da sürüyor. Dedeler ve Hasanlar Barajlarının inşasına da yakında başlıyoruz. Durmak yok, yola devam” şeklinde konuştu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, “MART 2019 İÇİN HAZIR MIYIZ?



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bolu İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresine katılmak üzere Bolu’ya geldi. Erdoğan, kongre öncesi salon önünde Bolulu vatandaşlara hitap etti.



Partisinin 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Bolu’ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye geçmeden önce salon önünde toplanan binlerce Bolulu vatandaşa hitap etti. Konuşmasına Boluluları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gördüğü kalabalık ve coşku karşısında, “Dün Mersin böyleydi, Antalya böyleydi, bugün Bolu böyle. İnanıyorum ki şu an Sakarya da böyledir” dedi. En son 2009 yılında Bolu’ya gelmiş olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının devamında, “

Uzun bir ayrılığımız oldu, uzun bir zaman gelemdik. Heralde bizi bağışladınız. Yoğunlukları biliyorsunuz” ifadelerini kullandı. Çok hareketli bir dönemde kongreleri yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında önce çıkan açıklamaları ise şu şekilde:



“Mehmetçiklerimiz terör örgütlerine karşı adeta bir savaş icra ediyorlar. Bugün itibariyle 3300 teröristi etkisiz hale getirdik. Hani Yahya Kemal diyor ya: ‘Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyednâmın. Galip et; çünkü bu son ordusudur İslâm’ın’ Şimdi de Mehmedimiz öyle yürüyor. Bıkmadan, usanmadan, kar fırtına demeden, dağ taş demeden yürüyorlar. Allah yolunda öldürülenlere de ölü demeyin. Onlar diridir ama siz anlamazsınız. Bunu bildikleri için de şehadete yürüyorlar, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüyorlar.”

“HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ”

“Kardeşlerim sizden isteğim şu: Her şeyden önce bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Ve bizim Rabiamızı unutmayın. Rabiamızda ne var: Tek millet var, 81 milyon tek milletiz. İki, tek bayrak, işte bayrağımız. Üç, tek vatan. Dört, tek devlet. Şöyle hep beraber bir söyleyin bakayım, şu Bolu’nun dağları bir inlesin. Rabbim bu bütünlüğümüzü, bu beraberliğimizi daim kılsın, kardeşliğimizi daim kılsın”

“…2019 İÇİN HAZIR MIYIZ?”

“Ama şimdi bir şey istiyorum sizden. Mart 2019 için hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Hanım kardeşlerim hazır mı? Kaleleri içerden fethetmeye hazır mı? Ana kademe hazır mı, gençler hazır mı? Ve bizler hiçbir zaman uzaklaştırıcı olmayacağız, kucaklayıcı olacağız. Hepiniz inşallah bu yoldaki dayanışmanızda inanıyorum ki Mart 2019’daki yerel seçimlerde, Kasım 2019’daki Parlemento ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerind, Allah’ın izniyle bayrağımızı yine buraya dikeceğiz”

CUMHURBAŞKANINA SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bolu 6. İl teşkilatının olağan genel kuruluna katıldı. Cumhurbaşkanının Bolu’ya helikopterle gelişi sırasında savaş uçakları ile polis helikopterleri eşlik etti. Savaş uçakları Cumhurbaşkanının helikopterinin inişine kadar havada dakikalarca tur attı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bolu’ya gelişinden bir gün önce emniyet önlemleri kırmızı alarma geçirildi. Karaçayır Kapalı Spor Salonu çevresi ile Valilik Binası önünde kongre sonuna kadar kuş uçurtulmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu’ya helikopterle geldi. Bu gelişi havadan polis helikopterleri ve savaş uçakları da havadan destek verdi. Bölgedeki evlerin balkonlarına ve çatılarına özel harekat timleri yerleştirildi. Belediye Temizlik İşlerinde çalışan personel çevre temizliği yaptı.

BİN 500 POLİS GÖREV YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar sonra Bolu’ya gelişi, büyük heyecan yarattı. İlçelerden vatandaşlar akın akın kongreye geldi. Emniyet tedbirleri için 10 ilden ilimize yaklaşık Bin 500 sivil ve resmi polis geldi. Cumhurbaşkanının özel korumaları hem seçim otobüsünde hem de seçim otobüsünün çevresinde kuş uçurtulmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapalı spor salonuna gelmeden önce seçim otobüsünü durdurarak küçük çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

HAYATİ YAZICI VE MERVE SEFA KAVAKÇI YÜRÜYEREK SALONA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın helikopterinin piste inmesinin hemen ardından Başbakan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mahir Ünal ile AK Parti Milletvekili Merve Sefa Kavakçı, yaklaşık bir kilometre yürüyerek güvenlik önlemleri altında kongrenin yapılacağı salona geldiler.

Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu İl Teşkilatı Yönetim Listesi

İl Başkanı Nurettin Doğanay

Yönetim Kurulu

1. Mazhar Bozoğlu

2. Suat Güner

3. Hasan Kanca

4. Cemil Akay

5. Sinan Seymen

6. İbrahim Yılmaz

7. Emine Aydemir

8. Oğuzhan Özçelik

9. Salih Aziz Ardıhan

10. Özgür Arı

11. Zerrin Yavuz Açıkalın

12. Nuri Teke

13. Ramazan Zengin

14. Hakan Özsoy

15. Selma Ünal

16. Taha Furkan Sönmezel

17. Nuray Malkoç.

18. Duran Bayrak

19. Ahmet Uzunoğlan

20. Faruk Gören

21. Sabri Gökdemir

22. Yakup Cüneyt Koparan

23. Zühtü Böçgün

24. Ali İmran Çatana

25. Hatice Dinç

26. Mustafa Nuri Gürsoy

27. Kamil Özkan

28. Zeynep Karavaş

29. Nur Kübra Hendekcigil





Disiplin Kurulu Üyeler

1. Kenan Bulut

2. Kemal Aydınöz

3. Mehtap Demirses Burku

4. İsmail Erkoç

5. Durmuş Tunç





Demokrasi Hakem Kurulu

1. Mehmet Arıkan

2. Hüsniye Bayram

3. Nigar Öztürk





Büyük Kongre Delegeleri

1. Nurettin Doğanay

2. Alaaddin Yılmaz

3. Arzu Aydın

4. Samet Kocadağ

5. Yaşar Yüceer

6. Ahmet Eker