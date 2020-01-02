Erdoğan’dan randevu istedi

Haber: N. Halid Altundal

Son günlerde yapılması planlanan yeni hızlı tren hattı ile ilgili gerek ilimiz Bolu gerekse de Düzce’de oluşan geniş kamuoyu sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan harekete geçti. Belediye Başkan Tanju Özcan, yüksek hızlı tren hattının Bolu’dan geçmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan talepte bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu isteyen Başkan Özcan’ın görüşmesinde yüksek hızlı tren hattı konusunun yanı sıra büyük tartışmalara neden olan Kanal İstanbul Projesinin iptali edilmesi ile ilgili de Erdoğan’la konuşacağı öğrenildi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun randevu talebini kabul etmemişti. Erdoğan’ın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’nın talebine ne cevap vereceği merak konusu oldu.