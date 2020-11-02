Erdoğan’ın da katılacağı tören ertelendi



Haber: N. Halid Altundal

Gönül Seferberliği kapsamında ilçe ilçe, köy köy gezerek üyelik çalışmaları gerçekleştiren AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, her üye için bir fidan dikileceğini açıkladı. İktidara gelişlerinin 18. yıl dönümünde ülke genelinde hedeflerinin 1 milyon yeni üye ve 1 milyon yeni fidan olduğunu belirten Doğanay konuyla ilgili açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Gönül Seferberliği Kampanyasının kapsamında Biz de Bolu AK Parti Teşkilatları olarak Ailemize katılan 5 bin yeni üyemiz için Kürkçüler TOKİ Memur Konutları bölgesinde ve Dörtdivan’da geçtiğimiz ay çıkan yangın sonucu yok olan ormanlık alana fidan dikeceğiz inşallah” dedi.

TÖREN ERTELENDİ

Fidan dikimi kapsamında 3 Kasım Salı günü İl Başkanlığı Konferans Salonunda bir tören düzenlenecekti. “Her üyeye bir fidan. Bir milyon yeni üye. Daha yeşil bir Türkiye" sloganıyla gerçekleştirilecek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da video konferans yöntemiyle katılacağı tören İzmir’de yaşanan deprem dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi.