Erdoğan’ın unutmadığı Bolu anısı

Haber: Aysun Beykoz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Türkiye’nin dört bir yanından gelen sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada bir kez daha Bolu’da geçirdiği trafik kazası anısını anlattı.

“ORADA MÜDAHALE YAPILMADI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği kazayla ilgili şunları söyledi: “Gerede'den Ankara'ya doğru gidiyoruz, kış mevsimi, arabamız kaymaya başladı. Karşıdan Urfa Cesur geliyor, döndük döndük Urfa Cesur'un altına girdik. Bizi oradan kaptılar Düzce'ye götürdüler. Düzce'de hastane bize hemen sorgu sual, 'sigortalı mısın emekli misin?' Biz zaten o anda komadayız, baygın durumdayız. Bir şey duyduğum yok. Arkadaşlarım da öyle, 5 kişiyiz, bir arkadaşımızın durumu fena değil; 'görmüyor musun hallerini, neyi soruyorsun, müdahaleni yapsana' dedi. Orada müdahale yapılmadı.”

“ÇÜNKÜ BEN DAMDAN DÜŞTÜM”

Erdoğan, kendilerini ambulansla değil, karavan tipi minibüsün içine yatırdıklarını belirterek, “şu anda milletvekilimiz, geçen dönemde Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Bey'in eline verdiler serumları, bir tane serumları takmak için ne diyorsunuz bilmiyorum, oradan biz Bolu'ya devam ettik. Bolu'da yine soruyorlar, 'sigortalı mı emekli mi?' En sonunda kendimize geldik, 'sigortalı' dedik ve Bolu sigorta hastanesine gittik. Kaburgalar kırılmış, suratlarımız kan revan içinde, orada 1 hafta tedavi, hamdolsun düzeldik ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi soramazsın, kapına hasta geldiği anda içeri alacaksın, ilk müdahaleni yapacaksın. Şu anda yaptığımız bu. Nereden nereye geldik. Çünkü ben damdan düştüm. Onun için ilk iş eğitimden ve sağlıktan başladık. Sağlığa bu kadar önem vermemizin sebebi bu” diye konuştu.

Programında devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında gerçekleştirilen yatırımlar ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi.