Ereğli ziyarete geldi

Haber:Ceylan Beykoz

Başkan Uzun, “Şubeler arasında ticaretin arttırılması için çalışıyoruz” dedi.

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar ve Yönetim Kurulu üyeleri, MÜSİAD’ın Bolu Başkanı Davut Uzun, Düzce Başkanı Vefa Pehlivan ve Sakarya Başkanı Yaşar Coşkun'u makamında ziyaret etti. Ziyaretlere ilişkin olarak bilgiler veren Davut Uzun, “MÜSİAD Ereğli Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyeleri şube merkezimizi ziyaret etti. Şubelerimizin birbirleriyle fikir alışverişinde bulunarak ticari ve sosyal iletişimlerini daha fazla arttırmaya yönelik gerçekleşen ziyaretler ile MÜSİAD’ın birliğine, beraberliğine ve gelişimine katkı sağlamaya çalışmaktayız. Belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz şubeler arası ziyaretlerimiz ile hem çalışma ve faaliyetlerimizi paylaşıyor hem de birbirimizi daha yakından tanıma şansına sahip oluyoruz. İş insanlarından oluşan bir dernek olmamız, yaptığımız ziyaretlerin ticari anlamda da karşılık bulmasına sebep olabiliyor. Gerek üyelerimize gerekse bölge iş dünyasına katkı sağlayabilecek bu ziyaretler 2020 yılı içerisinde de gerçekleştirilecek. Bölgemizin ve derneğimizin gelişmesi noktasında çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu vesileyle bizleri şube merkezimizde ziyaret eden tüm başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine şükranlarımızı sunar, çalışmalarında başarıların devamını dilerim” dedi.