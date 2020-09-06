Eren ailesinin çifte mutluluğu

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde örnek çiftler olarak gösterilen Aysun – Ayhan Eren çiftinin ikiz çocukları dünyaya geldi. Sağlıklı bir kız ve erkek çocuk dünyaya getiren çiftin en mutlu günlerinden birini yaşadı. İkizlerin adını Mehmet Aras ve Elif Ada koyan çift gazetemize yaptığı açıklamada “Bizlere bu çifte mutluluğu yaşatan rabbimize şükürler olsun. Bizleri doğum sonrası tebrik yağmuruna tutan dostlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah vatana millete faydaları bireyler yetiştirmek nasip olur” diyerek mutluluklarını ifade ettiler.

Bizler de Gündem Yayın Grubu olarak genç çiftin bu mutluluklarına ortak oluyor, Mehmet Aras ve Elif Ada’ya hoş geldiniz diyoruz. Eren ailesine bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2020, 13:28