Haber: Erdal Tanrıverdi

Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Ferhat Gedik anısına hazırlanan “Kesişme; Eren iyiki varsın” sinema filmi gösterime girdi. Filmin gösterime girmesi üzerine Bolu Ülkü Ocakları Asena ve Ortaöğretim Teşkilatını filme götürdü.

Yoğun katılımın olduğu gösterim sonrası açıklamalarda bulunan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özkalem, “Ortaöğretim teşkilatımızda bulunan genç kardeşlerimiz ve Asena teşkilatımızın yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen sinema gösterimi ile şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ettik. Ruhları şad olsun. Programımıza destek veren Bozkurt Asansör sahibi Mustafa Bozkurt’a da ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kesişme; Eren iyiki varsın

Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017'de Mehmetçik'in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesi anlatılıyor.