Haber: Volkan Yılmaz

Kalite ve müşteri memnuniyetiyle yıllardır mobilya sektöründe boy gösteren Erenler Mobilya’dan dev kampanya. 6 Kapaklı dolap, Aynalı Şifonyer, 2 Adet Komodin ve Başlık dahil %100 mdf country yatak odası takımı sadece 3999TL. İsmet Paşa Caddesi’nde karşılıklı iki mağazada hizmet veren Erenler’de; halıdan mobilyaya, beyaz eşyadan Zücaciyeye kadar birçok ev ihtiyacını bulmanız mümkün. Eşyalar için; 2 yıl teknik servis garantisi, hızlı teslimat ve %100 müşteri memnuniyeti sağlayan Erenler Mobilyanın kapıları herkese açık.